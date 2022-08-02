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Детский центр планируют построить на побережье озера Алаколь
2 Августа 2022 10:15

Детский центр планируют построить на побережье озера Алаколь

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Инвесторы намерены построить детский центр на побережье Алаколя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В акимат Абайской области обратился инвестор, владелец базы отдыха «Абайбек», в собственности которого имеется земельный участок с действующей базой отдыха на озере Алаколь в Урджарском районе. Он хотел бы реконструировать действующую базу отдыха и построить центр для обслуживания детей с особенными потребностями.

В ходе встречи бизнесмену разъяснили нормативы и правила, порядок оформления и перечень документов, необходимый для строительства.

«Сотрудниками управления образования области были даны соответствующие пояснения, в части возможных оформлений и требований. Заявитель принял к сведению полученную информацию и согласно этим данным будет заниматься реализацией», - резюмировал встречу временно исполняющий обязанности руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений области Абай Анзор Абаев.



Фото:semeynews.kz




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