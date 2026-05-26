Детским лагерям Казахстана установили норму по интернету

В Казахстане при лицензировании детских лагерей добавлено новое обязательное требование — обеспечение доступа к интернету. Об этом сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Жулдыз Сулейменовой, каждый лагерь должен обеспечить скорость интернета не менее 20 Мбит/с на группу из 40 детей.

— Лицензирование идет по нескольким направлениям: дают разрешение СЭС, пожарная служба. До этого данный порядок существовал и без лицензирования. В этом году мы включили требование, чтобы в каждом лагере был Интернет — 20 мбит в секунду для 40 детей. И второй момент — мы включили питьевой режим, — рассказала она.

Министр отметила, что новые нормы не вызвали сложностей у лагерей, так как большинство уже соответствовали базовым требованиям.

Также, по словам Жулдыз Сулейменовой, вопрос повышения стоимости путевок в связи с новыми требованиями не стоит. Все изменения были заранее проработаны совместно с Ассоциацией детских лагерей.

Ранее сообщалось, что 33 детских лагеря получили разрешение на работу к летнему сезону в Казахстане.