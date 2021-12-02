Детские сады возвращают в госсобственность из-за нехватки мест в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы детские сады возвращают в госсобственность, чтобы решить проблему нехватки мест. Об этом в ходе брифинга региональной службы коммуникаций сообщил заместитель акима города Ильяс Усеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в Алматы имеется острая необходимость в дошкольных учреждениях. Поэтому наряду со строительством новых детсадов ведется возврат зданий детских дошкольных учреждений в собственность города.

«После окончания сроков аренды этих зданий акимат договоры с частными предпринимателями продлевать не будет. В последующем на данных объектах будут открыты государственные детские сады. Отмечу, что многие объекты в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии, будет проведен ремонт с увеличением проектной мощности и сейсмоусиление. Количество мест для учащихся при этом предполагается увеличить с 1200 до 1800», - сообщил И. Усеров.

Также, по словам замакима, в соответствии с Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы по Алматы планировалось передать в частный сектор три детские музыкальные школы - №1 (хоровая), №3 им. Прокофьева и №11. Однако в связи с задачей максимального охвата детей бесплатным внешкольным образованием, в том числе музыкальным, данные школы из списка приватизируемых были исключены.

При этом ведется работа по исключению из перечня приватизируемых объектов трех стратегических предприятий – ТОО «Алматыэлектротранс», ТОО «ЭкоАлматы» и ГКП на ПХВ «Алматы тазалық».

Вместе с тем проводится работа по сохранению Алматинской железнодорожной больницы в государственной собственности с дальнейшим сохранением медицинского профиля деятельности. Так, в 2018 году Комитетом госимущества и приватизации Минфина эта больница была передана в доверительное управление данной компании сроком на три года.

В 2021 году вместе с договором доверительного управления данный объект был принят в коммунальную собственность. На данный момент срок доверительного управления истек.