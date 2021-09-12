Детские сады на 100% обеспечены видеонаблюдением – МОН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Система дошкольного образования является немаловажным звеном в учебном процессе. О том, как развивалось дошкольное образование в стране за годы независимости, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

По поручению Главы государства обеспечено строительство, восстановление детсадов, ранее арендованные и приватизированные здания детсадов были возвращены, увеличилось количество открытых частных детских садов и мини-центров. В результате принятых мер охват детей дошкольным воспитанием и обучением увеличился в 9,6 раз с 10,2% в 1999 году до 98,7 % в 2020 году.

Надо отметить, что приоритетом в развитии дошкольного образования страны является государственно-частное партнерство. За последние 20 лет благодаря поддержке государства (отмена лицензирования, упрощение нормативов и выделение госзаказа для частного сектора) количество частных детских садов увеличилось в 28 раз (с 162 до 4608 единиц).

Большое внимание уделяется детям с особыми образовательными потребностями в развитии. В 2019 году 28,1% (1852 единиц) дошкольных организаций создали условия для инклюзивного образования, что на 19% выше, чем в 2015 году (9,1%). Законодательно введен государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание, упрощена процедура лицензирования дошкольных организаций.

За годы независимости реализованы отечественные программы «Балбөбек» (1996 г.), «Қайнар» (2007 г.), «Алғашқы қадам», «Зерек бала», «Біз мектепке барамыз» (2008 г.) и др.

С 2016 года внедрена Типовая программа дошкольного воспитания и обучения, где определены базовые навыки, которыми должен владеть дошкольник. В рамках обновления содержания с 2017 года внедрена Система индикаторов оценивания развития умений и навыков детей.

В 2018 году утверждены ГОС дошкольного воспитания и обучения.

С сентября 2019 года по поручению Елбасы внедрена программа раннего развития детей. Это обеспечит развитие социальных навыков и навыков самообучения детей раннего возраста (0-3 лет) и повышение уровня компетентности педагогов и родителей.

Разработана полноценная модель развития дошкольного воспитания и обучения, увеличен охват детей дошкольными организациями. Для обеспечения прозрачности и мобильности распределения мест в дошкольные организации в городах, районных центрах регионов автоматизирована выдача направлений в детские сады без участия в данной процедуре органов образования, детские сады выбирают сами родители. Кроме того, как отметили в Министерстве образования и науки, 100% дошкольных организаций обеспечены видеонаблюдением.

Профтехническое образование также очень важно для образовательного процесса, поскольку за 21 организации ТиПО подготовили более 2,5 млн кадров.

На момент приобретения независимости в Казахстане функционировали 693 государственные организации ТиПО. С 1999 года начался период бурного роста экономики страны. Увеличивался спрос на квалифицированные рабочие кадры. Это способствовало росту сети ТиПО в 1999-2011 годы на 47%. Сегодня сеть ТиПО составляет 797 единиц.

Контингент 475,9 тысяч человек против 464,0 тысяч человек 1991 года. Контингент обучающихся увеличился на 11,9 тысяч человек или на 1,6%. За годы независимости создан АО «Холдинг «Кәсіпқор» (ПП РК от 07.07.2011 г. № 777), для модернизации системы ТиПО. С 2010 года система ТиПО республики является активным участником Туринского процесса.

В 2014 году Казахстан стал участником международного движения World Skills, которое объединяет 80 стран мира. C 2012 года в Казахстане внедряется дуальное обучение. На сегодня дуальное обучение внедрено в 535 колледжах (в 2013 г. - 176 колледжей, в 2014 г. - 280 колледжей, 2015 г. -348 колледжей, 2016 г. – 421 колледжей, 2017 г. - 460 колледжей, 2018 г. – 486 колледжей,2019 г. -518 колледжей).

За годы внедрения дуального обучения производственной практикой на базе предприятий и организаций в рамках дуального обучения охвачено более 206 740 студентов, в том числе обучающихся по госзаказу 174 394 человека. В рамках госпрограммы «Еңбек» с 2014 года реализуется проект «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» (Серпін) (далее - Проект).

С начала реализации Проекта (2015-2020 годы) организации ТиПО завершили обучение 3 210 человек. С 2017 года продолжается реализация проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех», что позволило охватить обучением более 300 тысяч человек.