Детские лыжные трамплины в Алматы ждет реконструкция: названы сроки

В Алматы сложилась уникальная ситуация. Три трамплина — К20, К40 И К60, расположенные на холме рядом с Комплексом больших лыжных трамплинов (К95 и К120) «Сункар», судейская вышка и открытая площадка тренеров с момента своего возведения в 2013 году и до настоящего времени находятся в ведении управления строительства.

За эти 13 лет на этом уникальном тренировочном спортивном объекте уже успели воспитать чемпиона юношеских зимних Олимпийских игр, силами тренеров поддерживая объект в рабочем состоянии. Но официально по документам малые трамплины — единственные в Казахстане учебные трамплины, где делают свои первые шаги дети, пришедшие в секцию прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, до сих пор не приняты в эксплуатацию.

В течение 2026 года акимат намерен устранить эту нестыковку.

— Касательно строительных работ на малых трамплинах «Сункар» сообщаем, что в настоящее время объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации по данному объекту. Запланированное завершение строительно-монтажных работ — 1 квартал (январь) 2027 года, — говорится в ответе управления строительства Алматы на запрос Kazinform.

Перед разработчиком ТЭО ставится несколько задач, которые нужно выполнить поэтапно:

провести техническое обследование незавершенных сооружений с целью определения фактического технического состояния несущих и ограждающих конструкций;

по результатам обследования оформить техническое заключение. Ответственность за полноту, достоверность и качество выполненного технического обследования несет Проектная компания;

составить дефектные акты по незавершенным сооружениям с указанием выявленных повреждений, дефектов и объемов работ, необходимых для выполнения демонтажных мероприятий;

обеспечить получение в установленном порядке заключения по результатам измерений радонового и гамма-фона, а также заключения по результатам лесопатологического обследования территории (при необходимости проведения работ в зоне зеленых насаждений);

разработать и предоставить Заказчику график выполнения проектных работ, а также эскизный проект для рассмотрения и согласования;

выполнить расчет предполагаемых нагрузок на инженерные сети (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и иные сети при необходимости) с целью актуализации и обновления ранее полученных технических условий.

Спортсмены и тренеры ожидают и надеются, что после окончания работ управление строительства сможет передать объект в управление спорта с соответствующей дирекцией спортивных сооружений для дальнейшей полноценной эксплуатации.

Напомним, на завершившейся в Милане-Кортине зимней Олимпиаде-2026 Казахстан показал рекордный для себя результат в прыжках на лыжах с трамплина.