Детские дома в Казахстане теперь под ночным наблюдением прокуратуры

— В прошлом деятельность правоохранительных и прокурорских органов зачастую ассоциировалась исключительно с жёстким уголовным преследованием, что вызывало определённую тревогу у населения. Однако сегодня прокуратура приобрела совершенно иное лицо. Сейчас это надёжный институт, направленный на защиту прав граждан и восстановление справедливости, — отметил Жандос Умиралиев.

По его словам, органы прокуратуры продолжают активно работать над предупреждением преступлений и правонарушений.

— В этой связи мы прилагаем максимум усилий для укрепления взаимодействия с гражданами. Для этого предусмотрен ряд механизмов. Прежде всего, уже более пяти лет функционирует Центр приёма граждан. Такие центры работают при Генеральной прокуратуре и во всех регионах страны. Они оказывают людям квалифицированную правовую помощь. Во-вторых, мы активно внедряем современные информационные технологии. Сегодня у прокуратуры есть собственный call-центр и официальные страницы в социальных сетях. Через эти каналы любой гражданин может напрямую обратиться с заявлением на имя Генерального прокурора, — подчеркнул он.

Заместитель Генпрокурора также сообщил, что особое внимание уделяется самостоятельному изучению актуальных проблем в обществе.

— Мы выезжаем на крупные предприятия, встречаемся с трудовыми коллективами, рассматриваем вопросы своевременной выплаты заработной платы и обеспечения безопасности труда. Посещаем также дома престарелых и учреждения для детей. Иногда проводим внешнее наблюдение за детскими домами в вечернее или ночное время. При этом мы уделяем внимание тому, насколько соблюдаются права детей. Поэтому, не дожидаясь жалоб, мы сами выходим в общество и обращаем внимание на нужды и проблемы граждан, — сказал заместитель Генерального прокурора.

Ранее Генеральная прокуратура сообщила, что мониторинг соцсетей проводится ежедневно.