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    18:54, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Мониторинг соцсетей проводится ежедневно - Генпрокуратура РК

    В подкасте агентства Kazinform BIZDIÑ ORTA заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Жандос Умиралиев прокомментировал позицию прокуратуры по поводу журналистских расследований и общественно резонансных событий, получивших широкое обсуждение в социальных сетях.  

    Жандос Умиралиев
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    - Сегодня информация о деятельности правоохранительных органов, а также отдельные служебные документы нередко становятся достоянием общественности через социальные сети, вызывая множество откликов и мнений. Безусловно, подобные сигналы имеют для нас важное значение. Тем не менее при принятии решений мы руководствуемся не эмоциями, а исключительно конкретными, проверенными фактами. Непреложным принципом нашей работы остаётся верховенство закона, - подчеркнул Жандос Умиралиев.

    Он также отметил, что в случае, если размещённые в интернете материалы опубликованы в соответствии с законом - то есть не нарушают ход судебного или следственного процесса и не содержат признаков давления на участников дела - прокуратура принимает такую информацию к сведению.

    - Мы осуществляем ежедневный мониторинг всей информации, появляющейся не только в журналистских материалах, но и в общественном пространстве, включая социальные сети. Все поступающие сведения учитываются в процессе анализа, однако окончательные решения выносятся исключительно в строгом соответствии с действующим законодательством, - заключил заместитель генерального прокурора.

     

    Теги:
    Генпрокуратура Закон и право
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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