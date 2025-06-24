Мониторинг соцсетей проводится ежедневно - Генпрокуратура РК

- Сегодня информация о деятельности правоохранительных органов, а также отдельные служебные документы нередко становятся достоянием общественности через социальные сети, вызывая множество откликов и мнений. Безусловно, подобные сигналы имеют для нас важное значение. Тем не менее при принятии решений мы руководствуемся не эмоциями, а исключительно конкретными, проверенными фактами. Непреложным принципом нашей работы остаётся верховенство закона, - подчеркнул Жандос Умиралиев.

Он также отметил, что в случае, если размещённые в интернете материалы опубликованы в соответствии с законом - то есть не нарушают ход судебного или следственного процесса и не содержат признаков давления на участников дела - прокуратура принимает такую информацию к сведению.