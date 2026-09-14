Детская SIM-карта не заменит родителей: психолог о защите детей в интернете

В Казахстане планируют запретить детям до 16 лет регистрацию в социальных сетях и расширить обязательное использование детских SIM-карт. Насколько технические ограничения способны защитить детей от нежелательного контента и почему участие родителей по-прежнему остается необходимым, рассказала детский психолог Надежда Кучерук в беседе с корреспондентом агентства Kazinform.

Психолог в целом поддерживает введение детских SIM-карт, рассматривая ограничения доступа к вредному контенту как дополнительную меру защиты.

— Но важно понимать, что ни одна техническая система не может заменить родителей. SIM-карта может установить определенные границы, но взрослому по-прежнему необходимо научить ребенка безопасному поведению в интернете, — подчеркнула Кучерук.

По ее словам, одним из основных рисков является преждевременное столкновение детей с контентом, который они еще не готовы воспринимать и осмысливать. Речь идет о материалах с насилием, сексуальным содержанием, жестокостью и опасными челленджами. По мнению специалиста, это может приводить к страху, тревожности, проблемам со сном, агрессии и искаженному восприятию окружающего мира.

Еще одна проблема — постоянный поток коротких видео и интенсивных стимулов. Психолог отметила, что детям может становиться все сложнее концентрироваться, спокойно играть, учиться и проводить время без телефона.

Фильтрация контента позволяет существенно снизить вероятность случайного столкновения с неподходящими материалами, особенно для маленьких детей. Однако полностью исключить такие риски она не способна, считает Кучерук.

— Контент может попасть к ребенку через друзей, игры, социальные сети или чужой телефон. Поэтому сочетание технических ограничений, родительского контроля и обучения самих детей работает эффективнее, — пояснила она.

По словам психолога, не существует определенного единого возраста, когда ребенок становится способным самостоятельно оценивать риски в интернете. Многое зависит от его индивидуального развития. Дети младшего школьного возраста уже могут усваивать базовые правила безопасности, однако им еще рано самостоятельно принимать решения в интернете.

В подростковом возрасте вместе с большей самостоятельностью увеличиваются и риски, связанные с влиянием сверстников, желанием пробовать новое и стремлением к независимости. Поэтому специалист рекомендует постепенно расширять свободу ребенка в интернете.

К наиболее опасным категориям контента она относит материалы с насилием и жестокостью, сексуализированный контент, материалы о самоповреждении и наркотиках, опасные челленджи, буллинг и экстремистские материалы.

— Я бы также выделила контент, который заставляет детей постоянно сравнивать себя с другими и чувствовать, что они недостаточно привлекательны, успешны или недостаточно хороши, — добавила Кучерук.

Наряду с техническими ограничениями родители должны обсуждать с детьми то, с чем они сталкиваются в интернете. Психолог советует не ограничиваться вопросом о том, что ребенок смотрел в течение дня, а выяснять, как он воспринимает увиденное: почему произошла та или иная ситуация, считает ли он такое поведение нормальным и как поступил бы, если бы незнакомец отправил ему подобное сообщение.

Дети также должны понимать, что всегда могут рассказать взрослому об угрозах, шантаже, просьбах прислать фотографии или попытках заставить их что-либо скрывать от родителей, не опасаясь, что их будут ругать.

— На мой взгляд, лучшая защита — это сочетание технологий и доверия. Фильтр может заблокировать вредный контент, но только доверие поможет ребенку обратиться к взрослому, если что-то уже произошло, — заключила психолог.

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Напомним, ранее депутат Курултая Жанарбек Ашимжанов призвал Правительство Казахстана разработать конкретный механизм ограничения регистрации детей младше 16 лет в социальных сетях.