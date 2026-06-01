Детская игровая зона горела в Лисаковске

В Лисаковске спасатели ликвидировали пожар в детской игровой зоне. Огонь охватил батут и две игровые конструкции, передает корреспондент агентства Kazinform.

Кадры с места пожара распространились в социальных сетях.

По сообщению спасателей, на открытой территории в парке города Лисаковск загорелись батут и две игровые конструкции.

По данным ДЧС, площадь пожара составила 45 квадратных метров. На место происшествия были направлены силы и средства спасателей.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Ранее в Аркалыке загорелась кровля четырехэтажного здания средней школы № 5.

Позже в управлении образования региона рассказали, что предварительной причиной пожара являются сварочные работы.