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    Детская игровая зона горела в Лисаковске

    В Лисаковске спасатели ликвидировали пожар в детской игровой зоне. Огонь охватил батут и две игровые конструкции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Детская игровая зона горела в Лисаковске
    Фото: кадр из видео

    Кадры с места пожара распространились в социальных сетях.

    По сообщению спасателей, на открытой территории в парке города Лисаковск загорелись батут и две игровые конструкции.

    По данным ДЧС, площадь пожара составила 45 квадратных метров. На место происшествия были направлены силы и средства спасателей.

    Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

    Ранее в Аркалыке загорелась кровля четырехэтажного здания средней школы № 5.

    Позже в управлении образования региона рассказали, что предварительной причиной пожара являются сварочные работы.

    ДЧС Пожар Дети Регионы Происшествия Лисаковск
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор