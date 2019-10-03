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Детсады, школы, поликлиники будут строить на месте сносимых зданий в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на месте сносимых зданий или на пустующих участках, в первую очередь, будут строить социальные объекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня рассмотрели вопросы «оживления» простаивающих объектов — производственных баз, недостроенных домов, устаревших зданий, пустующих участков. Всего выявлено более 50 таких объектов, от которых ни экономике города, ни жителям пользы нет», - написал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в своем Instagram.
Он отметил, что поставил задачу подойти к решению по-хозяйски: привлечь бизнес и частные инвестиции.
«Вовлечение в экономический оборот бездействующих активов даст дополнительные поступления в бюджет и позволит создать новые рабочие места. На месте сносимых зданий или на пустующих участках, в первую очередь, будем строить социальные объекты — детские сады, школы, поликлиники», - отметил аким.
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