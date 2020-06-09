Детсад временно закрыли из-за коронавируса в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки выявили еще одного человека, зараженного коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

COVID-19 обнаружили у 33-летней жительницы Петропавловска. Женщину госпитализировали в инфекционный стационар. При поступлении у нее наблюдалась повышенная температура, слабость и першение в горле.

«В домашнем очаге установлены 5 контактных лиц. В том числе четыре близких и один потенциальный. В ходе эпидрасследования было установлено, что источником инфекции явился супруг, который с 25 по 30 мая находился за пределами области. По приезду домой у него появилась слабость, была температура. Лечился дома. Среди инфицированных 3-х летний ребенок. Всех госпитализировали в инфекционный стационар. Состояние пациентов удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом», - сообщил руководитель городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Асет Жуматаев.

Ребенок посещал детский сад. По детскому саду близких контактов оказалось 23 человека, в том числе 18 – по группе. У всех отобрали мазки. Деятельность детского сада приостановили на 14 суток.



