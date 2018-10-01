Детсад на 320 мест откроют в Семее

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - До конца октября в Семее откроет свои двери новый детский сад на 320 мест, который построили в рамках государственно-частного партнерства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на НПП «Атамекен».

Оформление соответствующей документации сейчас подходит к завершению. Строительство детского сада, расположенного в новом микрорайоне Карагайлы, ТОО «Фирма Азия» завершило в августе нынешнего года.

«Детский сад рассчитан на 320 мест. Создано 98 рабочих мест. На сегодня персонал уже сформирован, осуществляется набор воспитанников. Планируем открыться уже к концу октября», - рассказал менеджер предприятия Аглан Кузбаев.

Семейский филиал Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области с самого начала реализации проекта оказывал поддержку предпринимателю.

«Бизнесмен прошел обучение по «Бизнес-Советник», также краткосрочные курсы по проектному обучению. Ему была оказана консультационная помощь по подготовке проекта государственно-частного партнерства, также помощь в разработке концепции и составлении договора ГЧП», - говорит бизнес-тренер Талгат Касенов.

В рамках проекта частный партнер построил детский сад за счет собственных средств, после чего передает объект ГЧП в собственность государственного партнера и далее получает доход от его эксплуатации в течение 29-ти лет.

«Государственный партнер компенсирует инвестиционные затраты предпринимателя в течение 4 лет, а также возмещает другие затраты, связанные с созданием объекта ГЧП. Таким образом, решается социальная проблема - сокращается очередность в детские сады, а бизнес получает доход от оказания услуг дошкольного воспитания и дополнительных платных кружков. На сегодняшний день механизмы ГЧП являются актуальными для решения вопросов улучшения доступности качественных услуг в области образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства в ВКО. В том числе, немаловажную роль проекты имеют при реализации направлении Пяти социальных инициатив Главы государства», - отметил наставник предприятия Берикбол Жанадилов.

Кстати, всего в этом году в рамках ГЧП в Усть-Каменогорске и Семее построено 4 детсада на 1100 мест.