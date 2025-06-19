Дети живут в ужасных условиях: почему затянулся капремонт интерната в Алматы

Учебное заведение, расположенное в центре мегаполиса, подведомственно управлению образования Алматинской области. Там пояснили, что работы, начавшиеся в 2022 году, приостановились из-за недобросовестности подрядной организации.

— Задержка сроков капитального ремонта спального корпуса связана с тем, что подрядчик — ТОО «Градстройсервис» — не выполнил свои обязательства в установленный срок. В настоящее время по этому делу продолжаются судебные разбирательства, — сообщили в официальном ответе на запрос Kazinform.

На капитальный ремонт общежития из областного бюджета было выделено 572,6 млн тенге. Подрядчику авансом выплачено 150 млн тенге, еще 87,8 млн тенге — за выполненные работы.

Фото: 2gis

Позднее компания «Градстройсервис» по решению суда была признана недобросовестным участником государственных закупок.

— Кроме того, отдел образования Карасайского района подал в суд иск с требованием вернуть в бюджет 113 миллионов тенге. Однако суд оставил заявление без рассмотрения, — уточняется в ответе.

В связи с этим районный отдел образования направил обращения в областную прокуратуру и департамент по противодействию коррупции. Там сообщили, что вопрос может быть решен только на основании судебного решения.

На сегодня в интернате обучаются 174 ребенка, проектная мощность учебного заведения рассчитана на 320 мест.

— Спальный корпус — это отдельное здание, где предусмотрены все меры безопасности. Во время ремонта учащиеся временно размещены на втором этаже учебного корпуса, — добавили в ведомстве.

Капитальный ремонт самого учебного корпуса проводился в 2011 году.

Фото: 2gis

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева посетила школу-интернат имени Ибраша Нусипбаева и выразила обеспокоенность условиями содержания воспитанников. Она отметила, что более 170 детей в возрасте от 6 лет проживают в полуразрушенном здании, ночуют в учебном корпусе, питаются в спортзале, при этом нарушаются санитарно-гигиенические нормы.

Ситуацию прокомментировал аким Алматинской области Марат Султангазиев. По его словам, акимат принял решение перевести детей в другой интернат, где недавно завершился капитальный ремонт и имеются свободные места.

Также стало известно, что детский дом № 1 Алматинской области будет переведен из Алматы в город Конаев. Воспитанники учреждения записали видеообращение с просьбой оставить их в прежнем здании.

Позже в акимате Алматинской области сообщили, что воспитанников детского дома не будут переселять из Алматы в Конаев. Однако там уточнили, что нынешние воспитанники продолжат обучение в привычной среде, а вновь поступающие дети будут размещаться уже в Конаеве - в новом большом детском доме.