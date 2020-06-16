Дети заблудились в горах, один погиб в Туркестанской области

ЛЕНГЕР. КАЗИНФОРМ - В Толебийском районе Туркестанской области проводится спасательная операция по спуску с гор заблудившихся детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

«Днем 15 июня 2020 года в пяти км от с.Бургулюк Толебийского района Туркестанской области, зона отдыха «Бургулюк», группа в составе из 25-ти человек, из них трое взрослых и 22 ученика вышли отдыхать у подножья гор. Группа из 9 учеников и 1 воспитателя вышли в горы днем, а 6 учеников и 1 воспитатель самостоятельно спустились с горы и 3 ученика заблудились. В 22:48 после спуска с гор воспитатель сообщил информацию на номер «112» о происшествии. С 23:00 проводятся поисково-спасательные работы силами Оперативно-спасательного отряда ДЧС Шымкента (6 работников и 1 ед. техники), ДЧС Туркестанской области (10 сотрудников и 3 ед. техники), бригады скорой медицинской помощи (5 работников и 1 ед. техники), отдела полиции (2 человека и 1 единица техники), всего задействовано 23 человека и 5 единиц техники», - сообщили в пресс-службе КЧС.

По информации комитета, в 00:58 16 июня поисковой группой ОСО ДЧС Шымкента обнаружено тело подростка 2003 г.р., который сорвался с обрыва, тело спущено и передано полиции.

По состоянию на 11:00 16 июня спасателями найдены 2 ученика, которые находятся в горах. Со слов спасателей, с ними имеется сотовая связь. Спасателями ОСО ДЧС Шымкент с применением альпинистского снаряжения проводится спасательная операция по спуску и спасению детей. Однако спасательная работа затрудняется скалистой местностью, высокогорьем и крутыми склонами.

Об итогах спасательной операции будет сообщено дополнительно.