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Дети устроили давку в школе в Алматинской области

18 Ноября 2022, 10:48
Дети устроили давку в школе в Алматинской области
18 Ноября 2022, 10:48

Дети устроили давку в школе в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях появилось видео, на котором дети в талгарской школе устроили давку в гардеробе. Директору объявили выговор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автор видео сообщает, что инцидент произошел в школе №3.

«Школьники перешагивали через упавшую ученицу, выходя из гардеробной. По словам очевидцев, девочка потеряла сознание из-за давки. Случай был прошедшим вечером. После этого случая в школе принято решение заносить куртки в классы, так как в штате нет гардеробщицы», - говорится в посте.

В акимате Алматинской области уточнили, что инцидент произошел 17 ноября в гардеробе школы №3 имени Абая по окончанию уроков второй смены.

«В момент случившегося дежурный учитель стоял у выхода, ученица шестого класса оказалась в середине давки, впоследствии чего упала. Ей помогли встать одноклассники и дежурный учитель, ученица в обморок не падала. Девочка чувствует себя хорошо, здоровью и жизни угрозы нет», - заявили в акимате.

По данным ведомства, в соответствии со статьей 64, пунктом 2 Трудового кодекса РК директору школы Ж. Кумаровой за допущенные упущения в учебно-воспитательной работе объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора, дано указание об усилении работы по профилактике обеспечения безопасности обучающихся, организовать информационно-разъяснительную работу с родителями.



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