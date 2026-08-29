Дети учатся в три смены: в Атырау четыре года ждут открытия новой школы

До начала учебного года остаются считанные дни, однако родители, планирующие отдать детей в одной из школ Атырау, пока не знают точной даты ее открытия. Строительство школы завершено, однако процедура приемки объекта в эксплуатацию еще продолжается, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам жителей микрорайона Көктем-2, строительство новой 600-местной школы затянулось. При этом в расположенных поблизости учебных заведениях наблюдается высокая наполняемость, а в некоторых школах дети вынуждены учиться в три смены.

— Если школа не откроется, пусть скажут об этом прямо. Мы не хотим напрасно надеяться. Сейчас наши дети учатся в три смены. Мы хотим перевести их в новую школу. Пока младшие дети вынуждены ездить в школы соседних микрорайонов или в другие учебные заведения города. Возникают вопросы с их транспортировкой и безопасностью. Все это нас беспокоит, — говорят жители.

Строительство школы на 600 мест началось в 2022 году. На первом этапе из-за подъема грунтовых вод не было возможности заложить фундамент. Позже в ходе строительства в проектно-сметную документацию внесли изменения.

В частности, были выявлены несоответствия в кладке наружных стен и используемых материалах, в связи с чем проект пересмотрели. Из-за удорожания строительных материалов также были внесены изменения в смету. Для оснащения школы в соответствии с современными требованиями проектно-сметную документацию дополнительно скорректировали, соответствующее заключение получили в декабре 2025 года.

Строительные работы возобновились в январе 2026 года и завершились в мае, однако процедура ввода объекта в эксплуатацию еще не завершена.

Фото: Управление образования Атырауской области

В управлении строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области сообщили, что строительство школы полностью завершено. По информации ведомства, сейчас объект готовят к открытию 1 сентября. Задержка возникла при оформлении необходимых документов для открытия школы.

— Для получения заключения о соответствии требованиям пожарной безопасности документы направлялись в департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области и несколько раз возвращались на доработку. На сегодняшний день заключение о соответствии полностью получено, документы переданы в управление государственного архитектурно-строительного контроля, где проводится процедура приемки, — сообщили в управлении, выступающем заказчиком.

На реализацию проекта было предусмотрено 5 млрд 303 млн теңге. В областном управлении образования заявили, что школа начнет работу в новом учебном году.

— Общеобразовательная школа № 53, расположенная в микрорайоне Көктем-2, полностью готова начать работу 1 сентября. Сейчас на конкурсной основе идет прием сотрудников. Учителя начальных классов переводятся из расположенных поблизости учебных заведений, — сообщила директор новой школы Айнур Калиева.

Отметим, что за последние пять лет в Казахстане построено 1120 школ более чем на 1 млн ученических мест.