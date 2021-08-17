Дети сожгли «ГАЗель» на дачах в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Автомашина сгорела из-за детской шалости в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Актюбинской области.

Инцидент произошел 14 августа, примерно в 14.00. В садоводческом коллективе «Спецавтобаза-2» в Актобе загорелась автомашина «ГАЗель» (бортовая).

«На место происшествия отправлены сотрудники полиции и пожарной службы. Поджигателями оказались трое соседских мальчишек пяти, шести и семи лет. Дети пояснили, что, играя на борту автомашины, подожгли губку от сиденья. Машина сгорела полностью. Ответственность за детские шалости будут нести родители», - сообщили в полиции.



