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Дети сожгли «ГАЗель» на дачах в Актобе
17 Августа 2021 16:30
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Автомашина сгорела из-за детской шалости в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Актюбинской области.
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Инцидент произошел 14 августа, примерно в 14.00. В садоводческом коллективе «Спецавтобаза-2» в Актобе загорелась автомашина «ГАЗель» (бортовая).
«На место происшествия отправлены сотрудники полиции и пожарной службы. Поджигателями оказались трое соседских мальчишек пяти, шести и семи лет. Дети пояснили, что, играя на борту автомашины, подожгли губку от сиденья. Машина сгорела полностью. Ответственность за детские шалости будут нести родители», - сообщили в полиции.
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