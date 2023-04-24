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Дети составляют более четверти населения Турции

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Апреля 2023, 06:33
Дети составляют более четверти населения Турции Фото: aa.com.tr

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - По состоянию на конец 2022 года численность детей и подростков в возрасте до 17 лет в Турции составила 22 578 378 человек, то есть 26,5 процента от общей численности населения страны. Такие данные приводит во вторник Институт статистики Турции (TÜİK), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Согласно результатам адресной системы регистрации населения, численность граждан Турции по состоянию на конец 2022 года составило 85 279 553 человека.

51,3 процента граждан детского и подросткового возраста на конец прошлого года составили мальчики и 48,7 процента - девочки.

Для сравнения, по данным ООН, в 1970 году дети составляли 48,5 процента населения Турции. В 1990 году этот показатель сократился до 41,8 процента, а в 2022 году – до 26,5.

Согласно демографическим прогнозам, в 2030 году доля детского населения Турции составит 25,6 процента, в 2040 году – 23,3 процента, в 2060 году- 20,4 процента, в 2080 году - 19 процентов.

При анализе показателей численности детского населения в 27 странах-членах Европейского союза (ЕС) средний показатель в 2022 году составил 18,1 процента.


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