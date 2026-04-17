Дети с нарушениями зрения не обеспечены условиями в школах Казахстана, заявил депутат

По словам Амангельды Есбая, несмотря на провозглашенный приоритет инклюзивного образования, в Казахстане сохраняется системная проблема.

— Одной из наиболее острых проблем остается нехватка учебников крупного шрифта: отсутствует более половины необходимых материалов, включая все учебники для подготовительного класса и значительную часть — по всем последующим классам. В целом по стране учебники и материалы крупного шрифта разработаны не полностью, специальные тетради и наглядные пособия обеспечиваются не системно, материалы чаще всего представлены в стандартном формате, что перегружает зрение детей, — отметил депутат.

Сенатор подчеркнул, что это напрямую влияет на качество обучения: слабовидящие дети быстрее утомляются, хуже воспринимают информацию и испытывают трудности с ориентацией.

В качестве примера он привел специализированную школу в Астане, где, несмотря на наличие инклюзивных классов, оборудование устарело и не обновлялось, что ограничивает возможности сохранения и восстановления зрения учащихся.

В связи с этим, Есбай предложил разработать и внедрить учебники крупного шрифта для учащихся всех уровней образования, а также обеспечить централизованное снабжение специальными тетрадями и учебными материалами.

Кроме того, по его словам, необходимо ввести единый национальный стандарт учебно-методического обеспечения и обновить офтальмологическое и тифлотехническое оборудование.

Отдельное внимание предлагается уделить усилению контроля за зрительной нагрузкой в учебном процессе, а также расширению подготовки и обеспечению системы профильными специалистами, включая тифлопедагогов, психологов и дефектологов.

Ранее в интервью Kazinform специалист поделился рекомендациями по сохранению зрения у детей.