    18:53, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Дети с нарушениями зрения не обеспечены условиями в школах Казахстана, заявил депутат

    Дети с нарушениями зрения в Казахстане сталкиваются с нехваткой специальных материалов и условий для полноценного обучения в школах. Об этом заявил сенатор Амангельды Есбай в своем депутатском запросе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    библиотека, книги, учеба
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По словам Амангельды Есбая, несмотря на провозглашенный приоритет инклюзивного образования, в Казахстане сохраняется системная проблема.

    — Одной из наиболее острых проблем остается нехватка учебников крупного шрифта: отсутствует более половины необходимых материалов, включая все учебники для подготовительного класса и значительную часть — по всем последующим классам. В целом по стране учебники и материалы крупного шрифта разработаны не полностью, специальные тетради и наглядные пособия обеспечиваются не системно, материалы чаще всего представлены в стандартном формате, что перегружает зрение детей, — отметил депутат.

    Сенатор подчеркнул, что это напрямую влияет на качество обучения: слабовидящие дети быстрее утомляются, хуже воспринимают информацию и испытывают трудности с ориентацией.

    В качестве примера он привел специализированную школу в Астане, где, несмотря на наличие инклюзивных классов, оборудование устарело и не обновлялось, что ограничивает возможности сохранения и восстановления зрения учащихся.

    В связи с этим, Есбай предложил разработать и внедрить учебники крупного шрифта для учащихся всех уровней образования, а также обеспечить централизованное снабжение специальными тетрадями и учебными материалами.

    Кроме того, по его словам, необходимо ввести единый национальный стандарт учебно-методического обеспечения и обновить офтальмологическое и тифлотехническое оборудование.

    Отдельное внимание предлагается уделить усилению контроля за зрительной нагрузкой в учебном процессе, а также расширению подготовки и обеспечению системы профильными специалистами, включая тифлопедагогов, психологов и дефектологов.

    Ранее в интервью Kazinform специалист поделился рекомендациями по сохранению зрения у детей. 

    Данира Искакова
