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    16:45, 17 Июль 2025 | GMT +5

    В Великобритании родились 8 здоровых детей с ДНК трёх человек

    В Великобритании на свет появились восемь здоровых детей - четверо мальчиков и четверо девочек, включая одну пару близнецов - в результате применения необычной репродуктивной технологии. Суть метода заключается в том, что генетический материал матери пересаживается в донорскую яйцеклетку, содержащую здоровые митохондрии, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на BBC

    младенец
    Фото: pixabay

    Разработанный британскими учёными метод заключается в объединении генетического материала родителей с яйцеклеткой женщины-донора, содержащей здоровые митохондрии.

    Хотя эта технология легализована в Великобритании уже около десяти лет, только сейчас появилось первое убедительное подтверждение её эффективности - рождение детей, свободных от тяжёлых наследственных митохондриальных заболеваний.

    Митохондрии - это мельчайшие структуры, присутствующие почти в каждой клетке нашего организма. Они играют ключевую роль в процессе дыхания, превращая кислород и питательные вещества в энергию, необходимую для нормальной жизнедеятельности.

    Если митохондрии работают с нарушениями, организм может столкнуться с дефицитом энергии. Это способно привести к тяжёлым последствиям: сбоям в работе сердца, судорогам, поражению мозга, мышечной слабости, потере зрения и отказу жизненно важных органов. По оценкам врачей, митохондриальные заболевания диагностируются у одного из каждых 5000 новорождённых.

    Команда Центр репродуктивной медицины ожидает, что ежегодно с помощью метода трёх человек будет рождаться от 20 до 30 детей.

    Ранее сообщалось, что младенец из Пенсильвании стал первым человеком, успешно прошедшим терапию коррекции ДНК для лечения редкого генетического расстройства.

    Теги:
    Наука Здоровье Наука и инновации Мировые новости
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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