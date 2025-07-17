В Великобритании родились 8 здоровых детей с ДНК трёх человек

Разработанный британскими учёными метод заключается в объединении генетического материала родителей с яйцеклеткой женщины-донора, содержащей здоровые митохондрии.

Хотя эта технология легализована в Великобритании уже около десяти лет, только сейчас появилось первое убедительное подтверждение её эффективности - рождение детей, свободных от тяжёлых наследственных митохондриальных заболеваний.

Митохондрии - это мельчайшие структуры, присутствующие почти в каждой клетке нашего организма. Они играют ключевую роль в процессе дыхания, превращая кислород и питательные вещества в энергию, необходимую для нормальной жизнедеятельности.

Если митохондрии работают с нарушениями, организм может столкнуться с дефицитом энергии. Это способно привести к тяжёлым последствиям: сбоям в работе сердца, судорогам, поражению мозга, мышечной слабости, потере зрения и отказу жизненно важных органов. По оценкам врачей, митохондриальные заболевания диагностируются у одного из каждых 5000 новорождённых.

Команда Центр репродуктивной медицины ожидает, что ежегодно с помощью метода трёх человек будет рождаться от 20 до 30 детей.

Ранее сообщалось, что младенец из Пенсильвании стал первым человеком, успешно прошедшим терапию коррекции ДНК для лечения редкого генетического расстройства.