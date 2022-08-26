26 Августа 2022 14:43

Дети привитых людей принадлежат патентообладателям вакцин – фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Telegram-каналах пользователи пишут о том, что вакцинированные родители и их дети могут являться собственностью патентообладателя вакцин против COVID-19. Это неверно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Речь в этом сообщении идет о постановлении Верховного суда США по делу Ассоциации молекулярной патологии против Myriad Genetics Inc. Предметом иска был вопрос о возможности патентования человеческих генов.

Постановление суда опубликовано в открытом доступе и с ним может ознакомиться любой желающий. В нем сказано следующее: «Мы считаем, что встречающиеся природные последовательности ДНК являются продуктом природы и не подлежат патентованию просто потому, что они были выделены. Но комплементарная ДНК может быть запатентована, потому что она не создана природой».

Комплементарная ДНК, или кДНК, – это полученная в пробирке РНК, которая служит для синтеза ДНК при помощи обратной транскриптазы.

Ни в одной вакцине против COVID-19 кДНК не содержится. В этом можно убедиться, ознакомившись с составами вакцин.

Более того, компания Myriad Genetics Inc не занимается разработкой вакцин против COVID-19. Соответственно, решение суда, вынесенное в отношении этой фирмы, никак не связано с вакцинацией.

Теории о запатентованных привитых людях основываются на конспирологической идее о том, что вакцины каким-то образом меняют человеческую ДНК. Это неправда. Молекулы ДНК расположены в ядрах клеток. Туда компоненты вакцины проникать не способны. Более того, мРНК, на базе которой разработаны некоторые вакцины против COVID-19, не может встраиваться в ДНК или влиять на нее.

Все это свидетельствует о том, что распространяемое сообщение о возможности патентования привитых родителей и их детей – фейк.

Фото: stopfake.kz