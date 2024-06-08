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    02:15, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    Дети пострадали при пожаре в многоэтажке Тараза

    пожар
    Фото: ДЧС Жамбылской области

    Четыре десятка спасателей ДЧС Жамбылской области за 25 минут ликвидировали пожар в квартире многоэтажного дома в областном центре,  передаёт корреспондент агентства Kazinform. 

    — 7 июня в 09:55 произошел пожар в 5-этажном доме по улице Ниеткалиева, — сообщает пресс-служба департамента по ЧС Жамбылской области. — По прибытии на место обнаружен пожар в квартире на пятом этаже. На месте работают силы и средства ДЧС Жамбылской области — 40 человек и 11 единиц техники.

    ДЧС Жамбылской области
    Фото: ДЧС Жамбылской области

    В ходе пожара эвакуировано 10 человек, из них 5 детей.

    Пожар локализован в 10:17, ликвидирован в 10:20, площадь пожара 45 кв. м.

    Троим детям из сгоревшей квартиры бригада Центра медицины катастроф на месте оказала первую помощь.

    Один ребёнок доставлен в больницу, откуда после осмотра отпущен домой.

    Причина пожара устанавливается, отметили в ведомстве. 

    Теги:
    МЧС Пожар Дети Жамбылская область Происшествия
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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