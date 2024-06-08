Дети пострадали при пожаре в многоэтажке Тараза

Четыре десятка спасателей ДЧС Жамбылской области за 25 минут ликвидировали пожар в квартире многоэтажного дома в областном центре, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

— 7 июня в 09:55 произошел пожар в 5-этажном доме по улице Ниеткалиева, — сообщает пресс-служба департамента по ЧС Жамбылской области. — По прибытии на место обнаружен пожар в квартире на пятом этаже. На месте работают силы и средства ДЧС Жамбылской области — 40 человек и 11 единиц техники.

Фото: ДЧС Жамбылской области

В ходе пожара эвакуировано 10 человек, из них 5 детей.

Пожар локализован в 10:17, ликвидирован в 10:20, площадь пожара 45 кв. м.

Троим детям из сгоревшей квартиры бригада Центра медицины катастроф на месте оказала первую помощь.

Один ребёнок доставлен в больницу, откуда после осмотра отпущен домой.

Причина пожара устанавливается, отметили в ведомстве.