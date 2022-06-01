15:57
1 Июня 2022 15:30
Дети посетили резиденцию Президента «Ақорда»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Международный день защиты детей организована познавательная экскурсия в резиденцию «Ақорда» для детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот, отличников учебы, победителей и призеров интеллектуальных и творческих конкурсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В экскурсии приняли участие 34 школьника в возрасте от 10 до 14 лет, которые приехали в столицу из всех регионов нашей страны. Дети посетили «Торжественный», «Мраморный» и «Восточный» залы в резиденции Президента «Ақорда».
От имени Главы государства детям были вручены подарки.
«Защита интересов и обеспечение прав детей является одним из приоритетных направлений государственной политики», - отмечается в сообщении.
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