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    14:17, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Дети отравились в бассейне в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в одном из бассейнов дети отравились парами хлора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении общественного здоровья города сообщили, что дети обратились за помощью утром 23 сентября.

    «11 детей доставлены в ЦДНМП бригадами скорой медицинской помощи с жалобами на першение в горле, чихание. Они были отравлены парами хлора во время занятий в бассейне. Возраст детей 12-14 лет. Состояние у всех стабильное, госпитализировали в профильное отделение», - сообщили в УОЗ.

    Замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байбагулов отметил, что проводится расследование.

    «Санитарные врачи Алмалинского района проводят расследование по факту, более подробно сообщим дополнительно», - ответил он.


    Теги:
    Здравоохранение Происшествия, ЧС Главная Алматы Происшествия
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