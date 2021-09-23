Дети отравились в бассейне в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в одном из бассейнов дети отравились парами хлора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении общественного здоровья города сообщили, что дети обратились за помощью утром 23 сентября.

«11 детей доставлены в ЦДНМП бригадами скорой медицинской помощи с жалобами на першение в горле, чихание. Они были отравлены парами хлора во время занятий в бассейне. Возраст детей 12-14 лет. Состояние у всех стабильное, госпитализировали в профильное отделение», - сообщили в УОЗ.

Замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байбагулов отметил, что проводится расследование.

«Санитарные врачи Алмалинского района проводят расследование по факту, более подробно сообщим дополнительно», - ответил он.