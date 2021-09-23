Дети отравились в бассейне в Алматы: возбуждено уголовное дело

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы проводит расследование по факту отравления детей в одном из бассейнов города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 306 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Производство по уголовному делу осуществляет управление полиции Алмалинского района», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Отметим, 11 детей в Алматы отравились парами хлора в одном из бассейнов города.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города сообщили, что из 14 детей, посещавших 23 сентября группу синхронного плавания, 11 детей с жалобами на удушье и кашель бригадами скорой медицинской помощи доставлены в приемный покой отделения токсикологии городской детской клинической больницы. Самочувствие 11 детей удовлетворительное, получают симптоматическое лечение.

По предварительным данным расследования, со слов работника бассейна, неделю назад был установлен новый аппарат по хлорированию воды, который внезапно вышел из строя с выводом хлора в воду бассейна.