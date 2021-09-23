Дети отравились в бассейне в Алматы: названа предварительная причина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы назвали предварительную причину отравления детей в одном из бассейнов города, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«По предварительным данным расследования, со слов работника бассейна, неделю назад был установлен новый аппарат по хлорированию воды, который внезапно вышел из строя с выводом хлора в воду бассейна. На лабораторное исследование отобрана вода с бассейна на содержание остаточного хлора и бактериологическое исследование, а также проведены замеры воздуха», - отметил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байбагулов.

Он заявил, что из 14 детей, посещавшие 23 сентября группу синхронного плавания, 11 детей с жалобами на удушье и кашель бригадами скорой медицинской помощи доставлены в приемный покой отделения токсикологии городской детской клинической больницы. Самочувствие 11 детей удовлетворительное, получают симптоматическое лечение.

Ранее сообщалось , что в одном из бассейнов дети отравились парами хлора.



