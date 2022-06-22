22 Июня 2022 15:11

Дети могут бесплатно смотреть кино в столичном ЦКЗ «Казахстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала лета Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой» реализует проект «Жазғы кино», в рамках которого дети со всех регионов страны могут бесплатно посещать кинопоказы, которые будут проводятся в ЦКЗ «Қазақстан» в летние месяцы. Об этом переадет МИА «казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Қазақконцерта».

Проект реализуется с целью приобщения детей к культурным ценностям нашего народа, обогащения внутреннего мира и духовно-нравственного развития подрастающего поколения. Эта работа осуществляется совместно с АО «Қазақфильм» и НАО «Государственный центр поддержки национального кино» в рамках Года детей.

С начала июня свыше 4 000 детей уже успели посмотреть лучшие отечественные мультфильмы и художественные фильмы.

Впереди зрителей ждет показ новых казахстанских кинофильмов и анимационных фильмов.

24 июня в 15:00 и 19:00 часов состоится показ фильма «Нартай»;

25 июня в 12:00 и 18:00 часов – «Ұлы дала таңы»;

27 июня 12:00 и 19:00 часов - «Паралимпиец».

Записаться на кинопоказ можно по телефону 8 708 888 19 91.