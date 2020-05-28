Дети купались в озере среди кусков арматуры в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы спасатели предотвратили несчастный случай на городском водоеме, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК.
27 мая спасатели РОСО совместно с сотрудниками Алатауского отдела ЧС и ювенальной полиции города предотвратили несчастный случай, который мог произойти на озере Карасу.
«Шестеро детей от 6 до 8 лет купались в запрещенном месте, в сильно замусоренном озере, среди каркаса, который остался от бывшего пирса. В мутной воде мальчики рисковали напороться на торчащие куски арматуры, обломки бетонных плит и различный строительный мусор, который мог не просматриваться из-за загрязнения водоема. Дети были без присмотра взрослых. Спасатели РОСО заметили ребят и попросили выйти на берег. На место были вызваны сотрудники ювенальной полиции. Была проведена беседа с детьми о правилах безопасного поведения на воде», - сообщили в РОСО.
Отмечается, что профилактические рейды на водоемах будут проходить каждый день до конца купального сезона. Спасателями РОСО также патрулируются горные реки.
Спасатели напоминают: не оставляйте детей без присмотра у воды, нельзя купаться в запрещенных местах, нельзя заплывать за буйки, не ныряйте в незнакомых местах, купание в горных реках запрещено.
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