Дети чаще стали болеть менингитом в Алматы: эпидемиологи дали рекомендации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы наблюдается сезонная регистрация случаев серозного менингита (энтеровирусная инфекция), с начала года заболели 85 человек. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 119 случаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Заболеваемость регистрируется в основном среди детей до 14 лет. По контингентам заболеваемость преобладает среди учащихся школ, удельный вес которых составил 62,3% (53 случая), среди организованных детей посещающих детские дошкольные организации зарегистрировано 12 случаев (14,1%) и 19 случаев зарегистрирован среди неорганизованных детей (22,3%), прочее население - один случай (1,2%)», - сообщил руководитель Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Касымхан Алпысбайулы.

Пациенты свое заболевание связывают с перенесенным ОРВИ, несоблюдением личной гигиены, употреблением плохо мытых фруктов, овощей и купанием в открытых водоемах.

«С начала эпидемиологического сезона ведется постоянный лабораторный контроль за состоянием внешней среды. С мая текущего года отобрано 23 пробы сточной воды, 103 пробы воды из открытых водоемов и 252 пробы воды с фонтанов и бассейнов, результаты исследования всех проб отрицательные», - добавил главный санврач.

Энтеровирусы входят в группу кишечных вирусов. Они способны вызвать у человека целый ряд заболеваний, объединяемых общим термином энтеровирусные инфекции, как – серозный менингит, неспецифические лихорадочные состояния, отек легких, экзантемы, перикардит, миокардит, даже параличи, а также многие другие.

Пути передачи энтеровирусной инфекции разнообразны. Заражение возможно: фекально-оральным путем – через загрязненные продукты питания, овощи и фрукты, воду, при купании в открытых водоемах, бассейнах, либо бытовым путем – при непосредственном контакте с вирусоносителем, или через обсемененные предметы домашнего обихода и воздушно-капельным путем – при кашле, чихании через мельчайшие капельки слюны, мокроты.

Наиболее уязвимыми к энтеровирусной инфекции являются дети от трех до шести лет, с возрастом восприимчивость организма к возбудителям инфекции снижается и соответственно взрослые болеют серозным менингитом значительно реже. Наиболее тяжелое течение заболевания проявляется у детей в возрасте до 1 года. Чаще всего заболевание начинается с легких признаков простуды. Позже появляется резкая слабость, недомогание, повышение температуры тела до 39-40 градусов, головная боль, тошнота, рвота, боль в животе и даже судороги.

При появлении первых подозрительных признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу, так как энтеровирусная инфекция, в том числе серозный менингит опасны своими последствиями (потеря слуха и зрения, задержка развития психики).

В целях профилактики заболевания, эпидемиологи Алматы рекомендуют соблюдать следующие правила:

- для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду;

- мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены;

- перед употреблением фруктов и овощей их необходимо тщательно мыть с применением щетки и последующим ополаскиванием кипятком;

- во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще;

- в летний сезон купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду;

- в период подъема заболеваемости воздержаться от посещения бассейнов, аквапарков и купания в открытых водоемах;

- не приобретать продукты у частных лиц и в неустановленных для торговли местах;

- регулярно проветривать помещения, с проведением влажной уборки;

- не отправлять в организованные коллективы больных детей.