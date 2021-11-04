Детей в Алматы будут прививать вакциной Pfizer в школах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как и где будут прививать школьников и беременных в Алматы вакциной Pfizer, рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что поставка вакцины Pfizer будет на следующей неделе. В настоящее время прорабатываются вопросы логистики, доставки и установки холодильного оборудования. По его словам, температура должна быть от минус 60 до 80 градусов.

«На сегодня проходит процесс обучения медработников по проведению вакцинации препаратом Pfizer, соответственно, на следующей неделе по завершению транспортировки, установления и доставки наши медицинские работники уже будут готовы к проведению вакцинации», - сказал он.

По его словам, Pfizer-ом будут прививать детей от 12 до 17 лет, беременных женщин на сроках от 17 до 37 недели, а также кормящих матерей.

«Школьники будут вакцинироваться при наличии согласия родителей или законных представителей. В настоящее время проводится профилактическая беседа с родителями по вакцинации школьников. Хочу сказать, что прививочные пункты будут выездными. Все знают, что в Алматы около 270 школ, в каждой школе имеются медицинские кабинеты, есть персонал, но прививать будет специально обученный персонал. Врач, медсестра и регистратор будут выезжать в школы, чтобы не доставлять неудобства, школьники будут прививаться в школе, а беременные и кормящие женщины в поликлиниках, в прививочном кабинете», - пояснил санврач.

Он отметил, что сейчас проводится опрос среди родителей детей, определяется количество желающих.

«Я думаю, что после каникул на следующей неделе будет установлена численность школьников, родители которых хотят привить своих детей», - ответил С. Байгабулов.

Ранее руководитель общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев сообщил , что в городе 176 600 детей от 12 до 17 лет, 67 тысяч кормящих женщин и 20 500 беременных.

Поставка вакцин Pfizer в Казахстан ожидается c 8 по 14 ноября текущего года.