Детей спасли из пожара в Мангистау транспортные полицейские

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Возгорание жилого двухэтажного дома произошло днем 11 февраля в селе Мангистау. Очагом пожара стала квартира на втором этаже дома недалеко от станции. Черный дым быстро охватил весь подъезд, жильцы, в том числе и дети, не смогли самостоятельно выбраться, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Возгорание вовремя заметили сотрудники отдела полиции на транспорте. Шестеро полицейских оперативно начали эвакуацию людей и тушение пожара, используя огнетушители отдела полиции. Полицейские при эвакуации жителей в одной квартир обнаружили троих детей, которые находились без взрослых. Лейтенант полиции Кайыпбергенов, взяв младшего на руки, вывел их на улицу.

До приезда противопожарной службы сотрудниками стражам порядка (Умарбаев А., Куанов Н., Кайыпбергенов Н., Хамит Р., Коктаубаев А., Орынхан Б.) удалось эвакуировать всех жильцов и избежать жертв, а также полицейские не дали пламени разгореться и охватить другие квартиры.

В свою очередь руководства Департамента полиции на транспорте поощряет вышеуказанных сотрудников за проявленные мужество и отвагу при спасении граждан.











