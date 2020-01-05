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Детей, пострадавших в авиакатастрофе, готовят к выписке в Алматы

5 Января 2020 17:45
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Детей, пострадавших в авиакатастрофе, готовят к выписке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Состояние детей, пострадавших в авиакатастрофе 27 декабря, прокомментировал главный врач Центра детской неотложной медицинской помощи Абай Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В нашей детской клинике находятся 7 детей. У всех состояние в динамке с улучшением. Получают лечение в полном объеме. Психологическое состояние стабильное. Все вступают в контакт с медперсоналом и родителями охотно. Завтра планируем повторно взять анализы», - сказал он.

Главврач сообщил, что планируется выписать нескольких детей в зависимости от результатов анализов.

Он также отметил, что двое детей ранее были выпущены на амбулаторное лечение.

«Среди детей - четверо из одной семьи. Они все из Алматы. Некоторым из них были сделаны операции», - добавил Абай Кусаинов.

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.


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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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Еламан Турысбеков

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