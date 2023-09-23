Детей подсаживают на смартфоны: как проявляется цифровой аутизм

Современные дети в самом раннем возрасте оказываются втянутыми в мир цифровых технологий, что может привести к формированию психических отклонений. Врачи называют это «цифровым аутизмом». Ставится ли в Казахстане такой диагноз, каковы его признаки и как он лечится, рассказали детские психологи в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

Что такое цифровой аутизм?

Детский психолог Аина Молдахметова отметила, что «цифровой аутизм» - это состояние, при котором люди не могут поддерживать длительный психологический контакт друг с другом, не интересуются внутренним миром другого человека. На фоне этого развивается зависимость, состояние одиночества и повышаются тревожные состояния.

- Согласно пояснениям невролога Константин Пушкарева, цифровой аутизм является формой аутизма, не являющейся наследственной. В отличии от стандартных форм аутизма, эта форма развивается по причине чрезмерного контакта с гаджетами во время начального развития ребенка. Из-за чрезмерного взаимодействия с телевизором, планшетами некоторые функции мозга не развиваются или не работают должным образом, из-за чего падает уровень интеллекта, - говорит эксперт.

Психолог считает, что в нашей стране достаточно хорошая скорость Интернета и обеспеченность населения гаджетами, что является хорошей почвой для развития цифрового аутизма.

- Часто наблюдаю, как во дворах, на прогулке мама считает важным поговорить по телефону, тем временем ее малыш один, как хвостик, за ней передвигается, рассматривает все вокруг. Хочет, чтобы ему объяснили, что вокруг него, но маме «некогда». И это не про 5-10 минутный разговор, это про часы. Тогда, не получая эмоционального подкрепления, ребенок уходит в себя. Аутизм развивается не только когда ребенок с гаджетом наедине, но и когда мама «не в контакте» с ним на ранних этапах его развития. Еще наблюдала как то раз: годовалому малышу прям в коляске установили держатель для телефона, - рассказывает психолог.

По ее данным, в Международную классификацию болезней этот диагноз не включен. Его еще предстоит изучить подробно.

- Соответственно, в Казахстане вряд ли кто-то ставит такой диагноз детям. В основном, люди обращаются с сопутствующими признаками, такими как – тревожность, синдром дефицита внимания и гиперактивности, проблемы с общением, - пояснила Аина Молдахметова.

По словам другого детского психолога Раушан Каримовой, цифровой аутизм - это совершенно новая проблема развития детей, связанная с цифровой перегрузкой в раннем возрасте. Но в Казахстане сегодня это состояние не регистрируется как болезнь.

- Сейчас много родители вообще умалчивают этот факт, потому что понимают отрицательное отношение специалистов к этому вопросу. Но таких детей становится действительно катастрофически больше, потому что их подсаживают на смартфоны, телевизоры с младенческого возраста. Как правило, родители чаще всего ссылаются на карантин, - говорит эксперт.

Признаки цифрового аутизма

Как отметила Раушан Каримова, проблемы начинают появляться после двух лет, когда ребенок не начинает разговаривать, не отзывается на свое имя, нет эмоционального контакта с окружающими, избегает общения. Но как только ребёнку дают телефон в руки, он оживляется и начинает активно жить, переживать сюжеты увиденного.

- В раннем возрасте движущей силой психического развития является общение: эмоционально действенное, тактильное и игровое. Всё это не может дать телефон, поэтому развиваются такие проблемы. Отсутствует произвольное внимание, ребёнок реагирует только на мультяшные голоса, - объясняет психолог.

По словам Аины Молдахметовой, с виду такой ребенок социально-пассивный, так как его не интересует ни общение с ровесниками, ни со взрослыми.

- Может не отзываться на свое имя. Падает уровень интеллекта. Неэмоциональный – ни радости, ни печали. Ну бабушка и бабушка, ну птичка и птичка. Естественно, привязан к гаджету. Малоподвижный, не сопереживает. Нет увлеченностей в других сферах. Вроде бы нормальные признаки для подростка. Однако, представьте, если так себя ведет ребенок 3-5 лет, - говорит эксперт.

Основными причинами такого состояния она назвала неразвитость отделов головного мозга, отвечающих за общение, эмоции, логику, движение, которые развиваются только в контакте с людьми, а не с гаджетами.

Последствия

Такая зависимость от цифровых технологий может привести к проблемам со здоровьем из-за малоподвижного образа жизни и проблемам умственного развития, говорит Аина Молдахметова.

- Ученые указывают, что в результате страдает моторная кора и работа мозжечка, отвечающего за координацию движений, чувство баланса и прочего. Происходят патологические изменения в положении головы, что приводит к головным болям, дискомфорту, быстрой утомляемости, раннему остеохондрозу. Чрезмерное потребление информации без обдумывания, анализа, запоминания – может привести к неспособности обучаться и что-то воспроизводить самому, что негативно отразится на обучении и профессиональной деятельности, - считает эксперт.

Она также отметила проблемы в коммуникации, которые могут привести к неспособности выстраивать отношения – семейные, дружественные, рабочие. Это усложняет адаптацию в социуме, что, в свою очередь, может привести к нарастающему состоянию одиночества и тревожным расстройствам.

Как это лечится?

По словам Раушан Каримовой, специального медикаментозного лечения от цифрового аутизма пока нет. Но в зависимости от выраженности проблем в развитии нужна посиндромная терапия. Диагноз должен ставить только врач-психоневролог или психиатр, имеющий достаточный опыт в этой области.

Психолог Аина Молдахметова, в свою очередь, считает, что вылечить цифровой аутизм возможно, начав с признания, что он имеет место в вашей жизни.