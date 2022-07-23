23 Июля 2022 04:04

Детей будут выращивать в искусственных утробах без участия мужчин и женщин - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Китае ученые разработали искусственный интеллект, который может заботиться об эмбрионе в искусственной утробе. Некоторые пользователи соцсетей утверждают, что это приведет к тому, что мужчины и женщины станут попросту не нужны, а детей будут выращивать в капсулах из биоматериала, взятого у людей под видом ПЦР-тестирования. Это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

О том, что китайские ученые разработали искусственный интеллект, способный следить и поддерживать жизненно важные функции эмбриона, находящегося в искусственной утробе, сообщали еще в феврале 2022 года. Однако это вовсе не означает, что отныне все дети будут выращиваться в капсулах. Причин тому сразу несколько.

Первая, согласно международным законам, любые эксперименты c человеческими эмбрионами незаконны. Об этом писал портал South China Morning Post, подчеркивая, что разработанный искусственный интеллект следит лишь за эмбрионами животных, а не людей.

Вторая, то, что люди научились поддерживать жизнь эмбрионов в искусственной утробе, не говорит о том, что они научились создавать самих эмбрионов. Для создания зародыша требуются женская и мужская половые клетки. Без них этот процесс невозможен.

То есть получить эмбрион из слизи, взятой из носоглотки для ПЦР-анализа на COVID-19, невозможно, так как в этой слизи попросту нет половых клеток: сперматозоидов и яйцеклеток.

Донорство половых клеток существует и является процессом, строго ограниченным медицинскими критериями. Забор такого биоматериала проходит исключительно с согласия доноров, более того, без ведома донора или под видом забора анализов получить половые клетки невозможно.

Что же касается самой искусственной утробы, то эта разработка предназначена для «донашивания» младенцев, родившихся намного раньше положенного срока или для того, чтобы «выносить» детей женщин, которые сами в силу физиологических особенностей сделать это не могут. Также искусственную утробу потенциально можно использовать для изучения и наблюдения за развивающимся эмбрионом, чтобы понять все этапы его роста и формирования.

Из всего этого можно сделать вывод о том, что создание искусственной утробы и интеллекта, поддерживающего жизнь эмбриона в ней, вовсе не значит, что живые люди больше будут не нужны для размножения. Во-первых, эксперименты над человеческими эмбрионами запрещены законом, а во-вторых, создавать эмбрионы без половых клеток человека ученые не способны.





Фото: stopfake.kz.