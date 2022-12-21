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Детеныши ягуара появились в зоопарке Алматы

21 Декабря 2022, 20:51
Детеныши ягуара появились в зоопарке Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В зоопарке Алматы у пары ягуаров Васька и Момын родились двойняшки: девочка Мика и мальчик Мади, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В канун Нового года мы хотим поделиться нашей радостной новостью! У нашей пары ягуаров Васька и Момын родились двойняшки: девочка Мика и мальчик Мади. Родились малыши 9 июля, но рассказываем о них мы только сейчас, потому что мы очень суеверны и ждали, когда малыши окрепнут и подрастут», - сообщили в Алматинском зоопарке.

В администрации зоопарка отметили, что Мика похожа на папу, вся черная, а Мади - в пятнышках, как мама.

«Но характером Мика такая же как мама - очень ласковая и покладистая, а Мади, хоть и похож внешне на маму, но характером как папа Васек – шустрый непоседа. Состояние мамы и малышей хорошее. Как и любые котята, Мади и Мика любят играть друг с другом, ну, или с хвостом мамы», - проинформировали в зоопарке.

Также сообщается, что зимой в Алматинском зоопарке ягуары живут в павильоне «Хищные млекопитающие», так как они – жители теплых стран Южной Америки.

В сентябре в алматинском зоопарке у пары жирафов Хана и Сулу появился малыш.


Кадр из видео

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