Детеныш жирафа родился в зоопарке Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В алматинском зоопарке у пары жирафов Хана и Сулу появился малыш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы стараемся сообщать о рождении нового малыша только после того, как он подрастет и окрепнет. Поэтому сегодня с радостью говорим, что у пары наших жирафов Хана и Сулу появился малыш. Мальчик родился в конце июля, и пока живет с мамой отдельно от папы и старшей сестры», - поделились новостью в зоопарке Алматы.

В администрации зоопарка сообщили, что имени у новорожденного нет. Объявляется конкурс на лучшее имя для малыша среди подписчиков в Instagram.

По данным зоопарка, в этом году только в секции копытных появилось на свет 19 малышей.

В мае этого года у пары гималайских медведей Яшина и Уссури из Алматинского зоопарка появился на свет маленький медвежонок. Также весной сообщалось о рождении детеныша японских макак.





Фото: Михаил Сорокоумов







