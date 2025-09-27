РУ
    16:30, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Детеныш рыси забрел во двор одного из домов в Акмолинской области

    Рысенок оказался слишком слаб, поэтому его оставили в охотничьем хозяйстве на доращивание. После того, как он окрепнет, весной его выпустят на свободу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    рысь
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, в один из дворов села Балкашино Сандыктауского района пришел редкий гость – дикая рысь. 

    - Она неожиданно так пришла, мы, конечно, растерялись, у нас дети маленькие. Птицу она не тронула, с кошками только дралась, - рассказала жительница села Ольга Мекленбург. 

    рысь
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    На место вызова незамедлительно прибыли спасатели, егеря и полицейские. Животное было отловлено. Как оказалось, это детёныш рыси, которому ещё нет и года.

    - У нас рыси наблюдаются очень редко. Их очень мало, и они ведут себя неагрессивно. Населению они вообще не опасны. А это просто маленький рысенок, он забрел, маму потерял или что-то еще случилось. Сейчас планы такие - в охотхозяйстве его немного подержат, подкормят, он очень ослабленный, его приведут в нормальное состояние, возможно, он даже перезимует - и выпустят его на свободу весной, - отметил заместитель директора сандыктауского учебно-производственного лесного хозяйства Андрей Горбанев.

    рысь
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Как именно хищник оказался в центре села и что произошло с его матерью — неизвестно. Рысенок слишком слаб, поэтому его оставили в охотничьем хозяйстве на доращивание. 

    Ранее сообщалось, что визит рыси к барсукам попал в фотоловушку в Павлодарской области.  

