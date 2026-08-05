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    Детеныш редкого голубого барана появился на свет в зоопарке Шымкента

    12 июля в Шымкентском государственном зоологическом парке родился детеныш голубого барана, занесенного в Красную книгу, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу зоопарка. 

    Детеныш редкого голубого барана появился на свет в зоопарке Шымкента
    Фото: Шымкентский государственный зоологический парк

    Голубой баран (нахур) — один из редких видов животных, численность которого в природе сокращается и который находится под особой охраной. Поэтому рождение каждого нового детеныша — важное событие в деле сохранения этого вида, отметили в зоопарке. Его назвали Тумар.


    — На сегодняшний день состояние малыша хорошее. Он не отстает от матери, имеет хороший аппетит и находится под постоянным наблюдением специалистов. Это результат правильного ухода за животными и большой работысотрудников. Такие радостные события укрепляют надежду на сохранение редких видов животных и их будущее, — говорится в публикации. 

    Ранее сообщалось, что крокодил Фидель из зоопарка Алматы отмечает 40-летний юбилей.

    Регионы Казахстана Шымкент Животные Красная книга
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор