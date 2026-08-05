Детеныш редкого голубого барана появился на свет в зоопарке Шымкента

Голубой баран (нахур) — один из редких видов животных, численность которого в природе сокращается и который находится под особой охраной. Поэтому рождение каждого нового детеныша — важное событие в деле сохранения этого вида, отметили в зоопарке. Его назвали Тумар.



— На сегодняшний день состояние малыша хорошее. Он не отстает от матери, имеет хороший аппетит и находится под постоянным наблюдением специалистов. Это результат правильного ухода за животными и большой работысотрудников. Такие радостные события укрепляют надежду на сохранение редких видов животных и их будущее, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что крокодил Фидель из зоопарка Алматы отмечает 40-летний юбилей.