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Десятки жителей одной из улиц Караганды эвакуировали из-за подтопления дворов

Автор:  
Агата Мухамеджанова
6 Апреля 2022, 11:25
Десятки жителей одной из улиц Караганды эвакуировали из-за подтопления дворов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде из затопленных трёх трехэтажных домов на улице Университетская эвакуировали жителей. Сейчас службы начали откачивать воду со двора, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Со вчерашнего вечера во всех пабликах Караганды публикуются видео с подтопленными домами по улице Университетской. На кадрах видно, что талые воды рекой текут во дворы частных домов.

С собственниками квартир встретился аким Карагандинской области Женис Касымбек. Глава региона заверил, что никого не оставят в беде.

«Никто не останется на улице. Соответствующие организации проведут проверку. Будут приняты все необходимые меры», - сказал Женис Касымбек.

В настоящее время электроэнергия отключена, чтобы исключить угрозу замыкания. Жильё взяли под охрану.

В домах - 36 квартир. Большинство жителей разъехались по родственникам. 23 человека разместили в гостиницах.

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