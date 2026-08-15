Десятки туш мертвой рыбы обнаружили на побережье Алаколя

На озере Алаколь отдыхающие сообщают о массовой гибели рыбы. Видео с мертвыми тушками рыбы у береговой линии туристы публикуют в социальных сетях. На кадрах, предположительно, запечатлены участки побережья в районе сел Акши и Коктума, передает корреспондент агентства Kazinform.

Информацию об обнаружении погибшей рыбы подтвердили в Алакольском отделе рыбной инспекции Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. Специалисты приступили к выяснению обстоятельств произошедшего.

— Факт действительно подтвержден. Сейчас специалисты взяли необходимые пробы воды и рыбы. Выясняются причины гибели, — сообщил руководитель отдела Азамат Молдабеков.

По имеющимся данным, обнаруженная рыба была небольшого размера. Вес отдельных особей составляет ориентировочно от 100 до 200 граммов.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

Для установления причин произошедшего специалисты отобрали образцы воды и биологический материал погибшей рыбы. Полученные результаты должны показать, связано ли обнаружение мертвой рыбы с качеством воды, природными факторами или иными обстоятельствами.

Вместе с тем специалисты пока не называют произошедшее массовой гибелью рыбы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения исследований.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

В Министерстве сельского хозяйства РК также сообщили подробности проверки. По информации ведомства, 14 августа во время очередного рейда сотрудники Алакольского отдела рыбной инспекции обследовали южный и северный берега рыбохозяйственного участка «Акши-Коктума» озера Алаколь.

— В ходе осмотра места происшествия сотрудниками инспекции с береговой линии было собрано 50 экземпляров мертвой рыбы — судака, — сообщили в Минсельхозе.

При этом, как отмечается в ведомстве, признаков массовой гибели рыбы непосредственно в водоеме специалисты не обнаружили.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

По предварительной версии, найденная на берегу рыба могла быть выброшена на берег неизвестными лицами. Точные обстоятельства произошедшего предстоит установить по итогам лабораторных исследований и аналитической работы специалистов.

В Минсельхозе подчеркнули, что окончательная причина гибели рыбы будет объявлена после завершения соответствующих исследований.

Ранее сообщалось, что владелец лодки после опасной прогулки на Алаколе получил пять штрафов.