Десятки туш мертвой рыбы обнаружили на побережье Алаколя
На озере Алаколь отдыхающие сообщают о массовой гибели рыбы. Видео с мертвыми тушками рыбы у береговой линии туристы публикуют в социальных сетях. На кадрах, предположительно, запечатлены участки побережья в районе сел Акши и Коктума, передает корреспондент агентства Kazinform.
Информацию об обнаружении погибшей рыбы подтвердили в Алакольском отделе рыбной инспекции Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. Специалисты приступили к выяснению обстоятельств произошедшего.
— Факт действительно подтвержден. Сейчас специалисты взяли необходимые пробы воды и рыбы. Выясняются причины гибели, — сообщил руководитель отдела Азамат Молдабеков.
По имеющимся данным, обнаруженная рыба была небольшого размера. Вес отдельных особей составляет ориентировочно от 100 до 200 граммов.
Для установления причин произошедшего специалисты отобрали образцы воды и биологический материал погибшей рыбы. Полученные результаты должны показать, связано ли обнаружение мертвой рыбы с качеством воды, природными факторами или иными обстоятельствами.
Вместе с тем специалисты пока не называют произошедшее массовой гибелью рыбы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения исследований.
В Министерстве сельского хозяйства РК также сообщили подробности проверки. По информации ведомства, 14 августа во время очередного рейда сотрудники Алакольского отдела рыбной инспекции обследовали южный и северный берега рыбохозяйственного участка «Акши-Коктума» озера Алаколь.
— В ходе осмотра места происшествия сотрудниками инспекции с береговой линии было собрано 50 экземпляров мертвой рыбы — судака, — сообщили в Минсельхозе.
При этом, как отмечается в ведомстве, признаков массовой гибели рыбы непосредственно в водоеме специалисты не обнаружили.
По предварительной версии, найденная на берегу рыба могла быть выброшена на берег неизвестными лицами. Точные обстоятельства произошедшего предстоит установить по итогам лабораторных исследований и аналитической работы специалистов.
В Минсельхозе подчеркнули, что окончательная причина гибели рыбы будет объявлена после завершения соответствующих исследований.
Ранее сообщалось, что владелец лодки после опасной прогулки на Алаколе получил пять штрафов.