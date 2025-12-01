РУ
    01:01, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Десятки тысяч людей в Мадриде потребовали отставки испанского правительства

    Участники демонстрации обвинили левое правительство премьер-министра Педро Санчеса в коррупции, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Десятки тысяч людей в Мадриде потребовали отставки испанского правительства 
    Скрин из видео elpais.com

    К протесту призвала консервативная Народная партия лидера оппозиции Альберто Нуньеса Фейхоо. Митинг прошел в центре столицы Испании. 

    По данным МВД страны, в нем приняли участие около 40 тысяч человек, хотя консерваторы заявили о вдвое большем числе участников.

    Последний митинг против Санчеса такого же масштаба прошел в июне в Мадриде.

    Поводом для новой акции протеста стало предъявленное тремя днями ранее обвинение в коррупции бывшему министру транспорта Санчесу Абалосу и его экс-советнику Колдо Гарсия в связи с закупкой защитных масок в начале пандемии коронавируса. Весной 2020 года испанские госорганы без публичного тендера заказали несколько миллионов масок у компании, не имеющей опыта в сфере здравоохранения. Основатель этой компании позже заявил в суде, что он подкупил Абалоса, Гарсиа и других чиновников «несколькими сотнями тысяч евро», напоминает журнал Der Spiegel.

    Следующие выборы в Испании намечены лишь на вторую половину 2027 года. Консервативная оппозиция призывает правительство Санчеса уйти в отставку и назначить досрочные выборы. При этом к партии Фейхоо также предъявляются обвинения в коррупции.

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
