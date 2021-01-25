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    14:58, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Десятки собственников ветхих домов переселят в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 62 собственника ветхих домов в текущем году переселят в новые пятиэтажные дома в Турксибском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, аким города Алматы поручил провести комплексную реконструкцию «старых» кварталов — снести ветхое жилье и переселить жителей в новые дома. Программа реновации направлена на улучшение качества жизни тысяч горожан и привлечение инвестиций в сферу строительства.

    Половина ветхого жилого фонда города Алматы расположена в Турксибском районе — 609 ветхих домов. О ходе исполнения поручений акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева на брифинге РСК сообщил аким Турксибского района Бакытжан Акжаров.

    «Для решения проблемы ветхого жилья в текущем году вводится в эксплуатацию 3 пятиэтажных МЖД (многоквартирных жилых дома - прим. ред.) по улице Молдагалиева угол улицы Сауранбаева для переселения 62 собственников с дальнейшим сносом трех домов и строительством семи пятиэтажных МЖД. Параллельно ведется строительство двух пятиэтажных домов по улице Осипенко», — сообщил он.

    Вместе с тем в районе улиц Котельникова - Кассина - проспект Сейфуллина ведется строительство двух пятиэтажных домов для переселения 100 собственников с дальнейшим сносом 15 домов.


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