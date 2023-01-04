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Десятки рейсов задерживаются в столичном аэропорту из-за непогоды

4 Января 2023, 09:55
Десятки рейсов задерживаются в столичном аэропорту из-за непогоды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном аэропорту задерживаются авиарейсы на прилет и вылет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в пресс-службе столичного аэропорта, на данный момент аэропорт работает в штатном режиме, однако есть задержка рейсов.

«На прилет задерживаются 10 рейсов, на вылет – 18. Причина: метеоусловия в столице и позднее прибытие воздушного судна», - сообщили в столичном аэропорту.

Уточняется, что в аэропорту постоянно ведутся работы по очистке снега, в том числе на взлетно-посадочной полосе.

«Пассажиров просим быть осторожными, также узнавать актуальную информацию в колл-центрах авиакомпаний и справочной аэропорта», - обратились в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий, в том числе из-за метели, плохой видимости, гололеда, закрыты 109 участков автодорог, из них 41 республиканского и 68 областного значения.


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