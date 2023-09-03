Десятки людей пострадали в результате протестов эритрейцев в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Сторонники и противники властей Эритреи вступили в столкновения у здания дипмиссии в Тель-Авиве. В ходе беспорядков пострадали более ста человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

Более ста человек получили ранения во время беспорядков в Тель-Авиве. Они вспыхнули на фоне мероприятия, организованного дипмиссией Эритреи.

В столкновения вступили беженцы - противники и сторонники правительства Эритреи. Сообщается о поврежденных автомобилях и разбитых витринах магазинов.

Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ и светошумовой гранаты. Среди пострадавших тридцать сотрудников израильской полиции.

В Израиле проживают порядка двадцати пяти тысяч выходцев из Эритреи, которая имеет один из худших показателей в мире в области прав человека.