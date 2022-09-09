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    23:39, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Десятки людей погибли при пожаре в караоке-баре во Вьетнаме

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 32 человека сгорели заживо в караоке-баре на юге Вьетнама, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Euronews.com.

    Пожар вспыхнул вечером 6 сентября на втором этаже заведения, густой дым быстро заволок лестничные пролеты и аварийные выходы. Клиенты и персонал оказались в ловушке. Люди спасались от огня, прыгая с балконов.

    По словам полиции, число жертв может увеличиться, доступ в помещение все еще ограничен.




    Фото: voanews.com


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