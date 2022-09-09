Десятки людей погибли при пожаре в караоке-баре во Вьетнаме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 32 человека сгорели заживо в караоке-баре на юге Вьетнама, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Euronews.com.

Пожар вспыхнул вечером 6 сентября на втором этаже заведения, густой дым быстро заволок лестничные пролеты и аварийные выходы. Клиенты и персонал оказались в ловушке. Люди спасались от огня, прыгая с балконов.

По словам полиции, число жертв может увеличиться, доступ в помещение все еще ограничен.













Фото: voanews.com