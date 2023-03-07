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    16:34, 07 Март 2023 | GMT +6

    Десятки лесных пожаров охватили восток Австралии

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    Фото: bbc.com
    СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - Десятки лесных пожаров бушуют на восточном побережье Австралии. Пожарные службы предупреждают что ситуация может усугубиться из-за продолжающейся сильной жары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    После двух лет дождей и наводнений в стране опять возникли сильнейшие пожары. Лесные пожары, произошедшие в Австралии в 2019-2020, вошли в историю как «черное лето».

    Первое за два года предупреждение из-за пожарной опасности объявили в регионе из-за пожара, возникшего в 250 км к северо-западу от Сиднея.

    По сообщениям пожарных, высота пламени достигала 10-15 метров.

    Жителей пострадавших районов штата Новый Южный Уэльс — самого густонаселенного в Австралии — призвали покинуть свои дома. В понедельник температура воздуха в некоторых частях штата достигала отметки в плюс 40 градусов по Цельсию (104F), впервые с января 2021 года.

    По словам пожарных, во вторник в штате все еще бушевали 33 пожара, 10 из которых не удалось взять под контроль. В пожарной службе Нового Южного Уэльса заявили, что сильный ветер привел к быстрому распространению пожаров. В Бюро Метеорологии Австралии также предупредили, что в восточной части Нового Южного Уэльса возможны сухие грозы, которые могут вызвать новые пожары.

    Ожидается, что жаркая и сухая погода продлится до среды. В Восточной Австралии три лета подряд наблюдались явления Ла-Нинья, в результате чего количество выпавших осадков вызывало широкомасштабные наводнения. В 2022 году в Сиднее был зафиксирован самый влажный год с начала наблюдений.

    33 человека и около 3 миллиардов животных и птиц погибли в результате пожаров «черного лета» в 2019-2020 годах, одного из самых страшных стихийных бедствий в Австралии.


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