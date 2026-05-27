Десятки дронов упали в гавань Сиднея во время светового шоу

Во время масштабного светового шоу Vivid Sydney в Австралии около 90 дронов упали в воду в районе сиднейской гавани Дарлинг-Харбор после технического сбоя, передает Kazinform со ссылкой на BBC .

Инцидент произошел во время популярного фестиваля Vivid Sydney. Организаторы фестиваля сообщили, что причиной происшествия стали «непредвиденные технические трудности». После инцидента несколько последующих выступлений были отменены.

Британская компания Skymagic, отвечавшая за шоу дронов, заявила, что сбой произошел из-за неожиданного изменения радиочастотной обстановки после взлета аппаратов.

— Некоторые дроны запустили процедуры аварийной посадки в ответ на ухудшение точности позиционирования, — сообщили в компании.

По данным организаторов, в воду в районе Кокл-Бей упали 89 дронов. При этом в Skymagic подчеркнули, что аппараты не покидали установленные зоны безопасности.

Очевидцы рассказали, что слышали громкие удары дронов о причал.

— Звук был очень сильным даже на расстоянии около 10–20 метров. Было слышно, как они разбиваются о бетонную пристань, — рассказал сотрудник порта.

После происшествия организаторы Vivid Sydney принесли извинения посетителям за доставленные неудобства. Власти и специалисты компании Skymagic проведут дополнительную проверку безопасности перед принятием решения о продолжении программы шоу дронов.

Воздушное шоу Star-Bound было одной из главных частей фестиваля Vivid Sydney. В представлении одновременно участвовали до 1000 дронов, а продолжительность шоу достигала 12 минут.

Фестиваль Vivid Sydney проходит с 2009 года и считается одним из крупнейших фестивалей света, музыки и цифрового искусства в Южном полушарии. Каждый год мероприятие собирает тысячи туристов и жителей Австралии в районе Сиднейской гавани и Сиднейского оперного театра.

