29 Июля 2022 22:00

Десятки человек пропали без вести в результате наводнения в Иране

ТЕГЕРАН.КАЗИНФОРМ - Пять человек погибли в результате наводнения недалеко от Тегерана в четверг, которое привело к оползням, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на IRNA.

Наиболее пострадавшим районом в пятницу стал Фируз-Кух в предгорьях Альборзских гор к северо-востоку от Тегерана, где погибли 10 человек. Об этом сообщил губернатор Тегерана Мохсен Мансури. По его словам, еще16 человек пропали без вести.

В пятницу наводнения продолжали разрушать северные районы провинции Тегеран. Несмотря на неоднократные предупреждения властей, туристы все еще направляются в Фируз-Кох, сообщает Reuters.

Этот город, расположенный примерно в 140 км от Тегерана, является излюбленным местом отдыха для отдыхающих из-за благоприятного климата в летнее время.

По данным иранского общества Красного Полумесяца, шесть человек погибли в деревне Эмамзаде Давуд, девять получили ранения, а еще 14 пропали без вести.

Глава иранского Красного Полумесяца Пирхоссейн Коливанд сообщил государственному телевидению, что проливные дожди со среды вызвали наводнения и оползни в Эмамзаде-Давуде, туристическом центре недалеко от Тегерана, добавив, что несколько автомобилей застряли в грязи или были сметены потоками воды.

По словам Коливанда, наводнения затронули в общей сложности 18 провинций Ирана, в том числе Исфахан, Йезд и Фарс, где в прошлую субботу в результате наводнения погибли 22 человека.

Мехди Валипур, руководитель отдела чрезвычайных операций иранского общества Красного Полумесяца, сообщил государственному телевидению, что за последние дни от наводнений пострадали 100 городов и 300 деревень в 18 из 31 провинции Ирана. Большинство автомагистралей страны также были перекрыты.

По сообщению информационного агентства IRNA, к востоку от столицы, в Демаванде, из паводковых вод было извлечено тело.

Президент Эбрагим Раиси приказал губернатору Тегерана принять меры для предотвращения дальнейших инцидентов и предупредить жителей об опасностях,

Продолжается поиск пропавших без вести.









Фото: en.irna.ir











