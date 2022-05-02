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Десятилетний мальчик погиб на картинге в Алматинской области
2 Мая 2022 20:13
Десятилетний мальчик погиб на картинге в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла днем 2 мая на действующем в Илийском районе картингдроме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что подросток управлял картингом, который протаранил пластмассовые блоки ограждения и столкнулся с припаркованным водовозом ГАЗ-53.

«Очевидцы отмечают, что гоночный карт выехал за ограждение по инерции от удара следовавшего за ним другого карта, которым якобы управляла женщина. На месте происшествия находится следственно-оперативная группа Илийской районной полиции. Стражи порядка выясняют обстоятельства трагедии, устанавливают и опрашивают свидетелей», - проинформировали в пресс-службе ДП Алматинской области.

В соцсетях появилось видео с места происшествия, снятое и предоставленное родственниками погибшего мальчика.



Автор:
Корреспондент
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