Десятилетия без тепла: в многоэтажках Семея годами не решается проблема с отоплением

Тысячи жителей города Семей — поселков Водный и Восход — обратились к акиму города Семей Адлету Кожанбаеву и главе области Абай Берику Уали с жалобой на коммунальные проблемы. Здесь десятилетиями не решается вопрос с проведением центрального отопления, а строительство ТЭЦ, которую обещали возвести, снова отложили на неопределенное время.

«Как первобытные люди с огнем в жилище»

22 апреля 2026 года в местной школе № 52 прошло собрание жителей с депутатами и представителями ЖКХ города Семей, которые не дали определенной ясности и ответов. В многоэтажных домах на текущее время отсутствует адекватная инфраструктура и центральное отопление, а жильцы многоквартирных домов вынуждены строить в квартирах печи. Это рискованно и угрожает сотням семей пожаром и отравлением угарным газом, говорит местный гражданский активист Канат Жумагулов.

— В 19 многоэтажках живут около 390 семей, и все они без центрального отопления. Люди устанавливают печи прямо в квартирах, топят углем — это постоянный риск пожаров и отравления угарным газом. При этом среди жильцов много пенсионеров, многодетных и людей с инвалидностью. Жильцы живут — как первобытные люди, разжигают огонь в жилищах и носят мешки и ведра с углем на четвертый этаж. А после все эти отходы с золой назад на мусорку. Это невыносимо, — рассказывает активист Канат Жумагулов.

Жильцы обратились к акимату и депутатам, записав происходящее на видео.

Школу обогревают за 7,5 млн тенге в месяч

Проблема затрагивает и местные социальные объекты. В школе № 34 отсутствует центральное отопление — здание обогревают электричеством. Хотя за десятилетия у властей была возможность построить здесь автономную котельную и присоединить к ней школу и местные многоэтажки, чтобы те перестали отапливать печным углем, говорят жители.

— Школа № 34 отапливается за счет электроэнергии, на это уходит 7–7,5 млн тенге в месяц — это в разы больше, чем стоило бы централизованное отопление. При этом дети учатся в условиях, которые сложно назвать комфортными, — отметил активист Канат Жумагулов.

Также в поселках отсутствует центральная канализация — без нее остаются около 150 квартир в восьми многоквартирных домах. Жители называют происходящее настоящим коммунальным коллапсом и просят акима области Абай Берика Уали вмешаться в ситуацию и решить проблемы жителей, сев за стол переговоров.

На фоне коммунальных проблем жители поднимают и экологические вопросы. По их словам, значительная часть территории поселков находится в неудовлетворительном состоянии. Регулярно здесь накапливаются отходы, которые создают санитарные угрозы. После обращения граждан часть мусора начали вывозить, но делать это нужно на постоянной основе, говорят жители.

— Недавно на территории наших поселков проходил Чемпионат Казахстана по маунтинбайку, куда прибыли участники и гости со всех регионов страны. В подготовке мы, совместно с организаторами, приняли активное участие: расчищали трассу, убирали мусор вдоль маршрутов. Но даже из общего объема мусора нам удалось очистить не более пяти процентов территории. Оставшиеся 95 процентов — как в самих поселках, так и вокруг них — по-прежнему оставались в удручающем состоянии, — говорят местные активисты.

По словам жителей, особенно печально, что это происходило на фоне большого спортивного события, которое должно было стать поводом для общего благоустройства и внимания к региону. Однако, к сожалению, гости чемпионата стали свидетелями запущенности окружающей среды.

Жители также жалуются на пылевидные отходы, которые годами оставались нерешенной проблемой поселка Восход.

— Пыль и мелкие частицы постоянно в воздухе, они попадают в дома, мы этим дышим каждый день. Мы не раз обращались по этому поводу, но ситуация не меняется. Для отчета тут якобы посадили деревья, но они не прижились, из пыли торчат ветки, деревьев тут нет, как и пользы для людей, — подчеркнул активист Канат Жумагулов.

Жители настоятельно просят акима области Берика Уали лично посетить поселки, оценить ситуацию и взять под контроль решение проблем — от строительства здесь собственной котельной до приведения коммунальной системы в надлежащий порядок. Активисты подчеркивают, что обращаются в различные инстанции уже много лет, однако решительных результатов до сих пор нет. А обещанную ТЭЦ, по словам жителей, решили строить на другом конце города, оставив вышеуказанные поселки без центрального отопления на долгий период.

